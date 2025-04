1/4 Der gefährliche Tornado bedroht zahlreiche Ortschaften. Foto: Screenshot

Janine Enderli Redaktorin News

Zerstörte Häuser, umgekippte Funktürme und mehrere Opfer: In den US-Bundesstaaten Arkansas, Missouri, Tennessee und Indiana wurde eine Tornado-Warnung ausgerufen. Mancherorts wurde die Gefahr als Stufe 5 von 5 deklariert. Die höchste Warnstufe, die auch mit einem Tornado-Notstand beschrieben wird, wird nur in seltenen Fällen ausgerufen.

In der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) meldeten die Behörden der unterschiedlichen Bundesstaaten diverse Schäden. Eine Schule in Tennessee wurde offenbar komplett weggefegt. Über Opfer ist bisher noch nichts bekannt. Medienberichten zufolge kamen in Tennessee mindestens drei Menschen ums Leben.

Menschen eingeschlossen

Die Einrichtung befindet sich in der Kleinstadt Selmer, die besonders betroffen ist. Einsatzkräfte berichten von zahlreichen verletzten und eingeschlossenen Personen. Für Nashville wurde ebenfalls eine Tornado-Warnung ausgerufen. Sirenen ertönten.

In Missouri gab es mindestens ein Todesopfer, wie CNN unter Berufung auf lokale Behörden berichtet. Aufnahmen auf X zeigen, wie Winde Bäume zum Umstürzen bringen. Die Tornado-Warnung soll auch in den nächsten Stunden noch gelten.