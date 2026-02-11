Darum gehts
- Amokschütze tötet neun Personen in British Columbia, richtet dann sich selbst
- Polizei fand Schützen mit selbst zugefügten Verletzungen tot auf
- Sieben Tote in Schule, zwei in Haus des Amokläufers
- Mindestens 27 Verletzte
Ein Amokschütze hat in der kanadischen Provinz British Columbia mindestens neun Menschen erschossen, sieben davon in einer Schule. Laut Polizei ist auch der Schütze unter den Toten.
Ein Mensch, von dem angenommen wurde, der Schütze zu sein, «wurde ebenfalls mit offenbar selbst zugefügten Verletzungen tot aufgefunden», erklärte die Polizei. Berichten zufolge hatte sich der Amokläufer als Frau gekleidet. Er wird in sozialen Medien als «Transvestit» beschrieben.
Unübersichtliche Lage
Medienberichten zufolge waren sechs tote Personen in der Schule in Tumbler Ridge entdeckt worden, eine Person verstarb auf dem Weg ins Spital.
Zwei weitere tote Personen wurden später in einem Haus gefunden. Bei den Getöteten handelt es sich Medienberichten zufolge um Familienmitglieder des mutmasslichen Schützen.
Zwei Verletzte wurden per Helikopter mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital geflogen. 25 weitere Personen würden wegen nicht lebensbedrohlicher Verletzungen behandelt.
+++ Update folgt