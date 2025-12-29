Am Sonntag kam es in Tirol zu einer Rettungsaktion. Ein technischer Defekt legte einen Sessellift lahm, 17 Menschen sassen fest. Rund 40 Helfer evakuierten die Passagiere schliesslich vom Boden aus.

Darum gehts 17 Personen am 28. Dezember auf Hintertuxer Gletscher aus Lift gerettet

Rettung aus der Luft wegen starkem Wind nicht möglich

40 Helfer und zwei Notarzthelikopter waren im Einsatz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Heikle Rettungsaktion am Hintertuxer Gletscher in Österreich: Am Sonntagnachmittag ging bei einem 3er-Sessellift im Tiroler Skigebiet plötzlich nichts mehr.

Gegen 15.35 Uhr musste der Lift «Schlegeis» wegen eines technischen Defekts an der Antriebscheibe abgeschaltet werden. Zu diesem Zeitpunkt steckten 17 Personen verteilt entlang der gesamten Liftstrecke fest.

Bergung aus der Luft nicht möglich

Starker Wind machte eine Bergung aus der Luft unmöglich. Stattdessen rückten Bergrettung Tux, Alpinpolizei sowie mehrere Einsatzteams aus. Mit Pistenbullys und Skidoos wurden die Retter zu den einzelnen Stellen gebracht. Gemeinsam mit Mitarbeitern der Zillertaler Gletscherbahn gelang schliesslich die Evakuierung vom Boden aus, heisst es in einer Medienmitteilung der Polizei.

Gegen 18 Uhr konnte die letzte Person sicher vom Lift geholt werden. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz standen insgesamt rund 40 Helfer, mehrere Pistenfahrzeuge sowie die Notarzthelikopter «Alpin 5» und «Libelle Tirol».