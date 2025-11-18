Eine Deutsche hat versehentlich ihre Katze in einem Paket verschickt. Das Tier wurde von einer aufmerksamen Bäckereimitarbeiterin entdeckt, die leises Miauen aus einem Karton hörte.

Frau gibt in Deutschland versehentlich Katze im Paket auf

Die Katze wurde in einem Paket verschickt. Glücklicherweise entdeckte eine Bäckerin das Tier. (Symbolbild) Foto: imago/Eibner

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Frau hat in Deutschland versehentlich ihre eigene Katze in einem Paket aufgegeben.

Eine Mitarbeiterin in einer Bäckerei mit Paketannahme in Nersingen (Bayern) habe das Tier in einem verschlossenen Paket entdeckt und damit einen ungewöhnlichen Einsatz ausgelöst, teilte die Polizei mit.

Plötzlich leises Miauen

Sie hörte demnach ein leises Miauen aus einem Karton und informierte daraufhin die Besitzerin, die sie kannte.

Die Katze hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen unbemerkt in den Karton gelegt und war darin eingeschlafen. Die Besitzerin habe das Paket verschlossen und an der Packstation aufgegeben. Die Polizei öffnete das Paket. Das Tier blieb den Angaben unverletzt und kam zu seiner Besitzerin zurück.