Die Katze wurde in einem Paket verschickt. Glücklicherweise entdeckte eine Bäckerin das Tier. (Symbolbild)
Foto: imago/Eibner
Darum gehts
- Frau gibt versehentlich eigene Katze in Paket auf
- Mitarbeiterin in Bäckerei entdeckt Katze durch leises Miauen im Paket
- Polizei öffnet Paket und bringt unverletztes Tier zur Besitzerin zurück
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Eine Frau hat in Deutschland versehentlich ihre eigene Katze in einem Paket aufgegeben.
Eine Mitarbeiterin in einer Bäckerei mit Paketannahme in Nersingen (Bayern) habe das Tier in einem verschlossenen Paket entdeckt und damit einen ungewöhnlichen Einsatz ausgelöst, teilte die Polizei mit.
Plötzlich leises Miauen
Sie hörte demnach ein leises Miauen aus einem Karton und informierte daraufhin die Besitzerin, die sie kannte.
Die Katze hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen unbemerkt in den Karton gelegt und war darin eingeschlafen. Die Besitzerin habe das Paket verschlossen und an der Packstation aufgegeben. Die Polizei öffnete das Paket. Das Tier blieb den Angaben unverletzt und kam zu seiner Besitzerin zurück.