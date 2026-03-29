Ein Ehepaar und ein Kind wurden am Sonntag tot aufgefunden. Die Polizei vermutet den Vater als Täter. Der Tatort bleibt für umfassende Ermittlungen gesperrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drei Tote in Hohenstadt bei Nürnberg am Sonntag entdeckt

Vater soll für die Tat verantwortlich sein, Polizei im Grosseinsatz

Hohenstadt hat rund 1430 Einwohner, Hauptstrasse gesperrt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Eine kleine Familie lebt nicht mehr. Vater, Mutter und Kind. Die Polizei hat sie in Pommelsbrunn, nahe Nürnberg, tot aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen wird der Vater für die Tat verantwortlich gemacht. Das berichtet «Bild».

Eine Zeugin entdeckte von aussen mindestens eine Leiche im Haus und alarmierte die Polizei. Die Ermittler sind vor Ort im Grosseinsatz. Die Hauptstrasse wurde für die Spurensicherung gesperrt. In Hohenstadt leben etwa 1430 Menschen. Die Arbeiten am Tatort werden noch mehrere Stunden andauern.