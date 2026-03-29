Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Drei Tote in Hohenstadt bei Nürnberg am Sonntag entdeckt
- Vater soll für die Tat verantwortlich sein, Polizei im Grosseinsatz
- Hohenstadt hat rund 1430 Einwohner, Hauptstrasse gesperrt
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Johannes HilligRedaktor News
Eine kleine Familie lebt nicht mehr. Vater, Mutter und Kind. Die Polizei hat sie in Pommelsbrunn, nahe Nürnberg, tot aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen wird der Vater für die Tat verantwortlich gemacht. Das berichtet «Bild».
Eine Zeugin entdeckte von aussen mindestens eine Leiche im Haus und alarmierte die Polizei. Die Ermittler sind vor Ort im Grosseinsatz. Die Hauptstrasse wurde für die Spurensicherung gesperrt. In Hohenstadt leben etwa 1430 Menschen. Die Arbeiten am Tatort werden noch mehrere Stunden andauern.