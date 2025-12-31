Drei Skifahrer lösten an Silvester auf der Streif-Abfahrt eine Lawine aus. Sie wurden teils mittelschwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Ein Mann wurde durch die Schneemassen gegen einen Baum geschleudert

Schreckmoment auf der legendären Streif-Abfahrt in Kitzbühel: An Silvester wurden zwei Skifahrer im Tirol von einer Lawine verschüttet. Die Skifahrer hatten Glück im Unglück. Sie wurden nicht vollständig von den Schneemassen bedeckt.

Die Lawine erfasste ein Waldstück unterhalb der sogenannten Hausbergkante, wie die Bergbahnen Kitzbühel informierten. Zwei junge Wintersportler wurden mitgerissen, ein dritter Skifahrer alarmierte sofort die Einsatzkräfte.

Diese reagierten zügig: Bereits eine Stunde nach dem Vorfall konnten die beiden Verschütteten gerettet werden.

Skifahrer gegen Baum geschleudert

Vor Ort wurden die Wintersportler von Sanitätern und Ärzten versorgt. Sie erlitten mittelschwere Verletzungen. Einer der Männer sei durch die Wucht der Schneemassen gegen einen Baum geschleudert worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge lösten die jungen Männer den Abgang des Schneedepots selbst aus.

Wegen des Weltcuprennens, das Ende Januar auf der Strecke stattfindet, ist die Streif derzeit gesperrt. Der Grund: Die Verantwortlichen müssen die Piste präparieren und eine Beschneiung durchführen.