Zwei junge spanische Bergsteiger sind bei einem Sturz auf der französischen Seite des Mont-Blanc-Massivs ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag.

Zwei spanische Bergsteiger stürzen am Mont Blanc in den Tod

Schon wieder ein Unglück am Mont Blanc

Die Männer stürzten beim Abseilen auf einer Höhe von etwa 4000 Metern mehrere hundert Meter in die Tiefe. Die beiden Bergsteiger gehörten zu einer Seilschaft von drei Bergsteigern, wie italienische Medien am Donnerstag berichteten. Das dritte Mitglied der Seilschaft, das unverletzt blieb, schlug Alarm. Die Gendarmerie von Chamonix traf mit einem Hubschrauber am Unglücksort ein und barg die Leichen, die ins Tal gebracht wurden.

In den vergangenen Tagen haben sich wiederholt tödliche Unglücke am Mont Blanc ereignet. Der Mont Blanc ist wegen seiner Höhe von mehr als 4800 Metern den Wetterbedingungen extrem ausgesetzt. Immer wieder kommt es zu schweren Unglücken.

Der Mont Blanc an der Grenze zwischen Frankreich und Italien ist - laut aktuellen Berechnungen - mit 4805,59 Metern Höhe der höchste Berg der Alpen. Sowohl Frankreich als auch Italien haben Anteil an dem Berg, wobei der genaue Grenzverlauf seit langem umstritten ist.