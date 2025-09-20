Noch vor der Uno-Vollversammlung in New York will Portugal am Sonntag einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Weitere einflussreiche Länder wie Frankreich, Belgien und Kanada wollen in der kommenden Woche folgen.

Nach israelischem Beschuss: Eine Rauchsäule steigt über dem Gazastreifen in den Himmel. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Darum gehts Schon fast 150 von 193 Uno-Mitgliedsstaaten anerkennen palästinensischen Staat

Ab Sonntag will auch Portugal einen palästinensischen Staat anerkennen

Frankreich, Belgien und Kanada sollen nächste Wochen folgen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Portugal will einen palästinensischen Staat bereits an diesem Sonntag und damit noch vor der nächste Woche beginnenden Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York anerkennen. Das bestätigte das portugiesische Aussenministerium auf seiner Webseite.

In der kommenden Woche wollen weitere einflussreiche Länder wie Frankreich, Belgien und Kanada vor den Vereinten Nationen in New York einen Staat Palästina anerkennen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) betonte Ende August, Deutschland werde diesem Schritt in der Uno-Vollversammlung nicht folgen.

Obwohl bereits fast 150 der 193 Uno-Mitgliedsstaaten einen palästinensischen Staat anerkannt haben, hat die Entscheidung zentraler Weltmächte aus palästinensischer Sicht besondere Bedeutung. Viele EU-Länder, vor allem in Ost- und Südosteuropa, haben schon vor langer Zeit einen Staat Palästina anerkannt.

Das sehr israelfreundliche Ungarn vollzog diesen Schritt etwa schon 1988. Vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas haben die EU-Länder Spanien, Irland und Slowenien einen Palästinenser-Staat im vergangenen Jahr anerkannt.