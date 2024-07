Bärenmutter erschreckt Schweizerin mit drei Kindern

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/4 Eine Bärenmutter und ihr Junges trafen auf eine Schweizerin mit ihren kleinen Kindern.

Fabienne Maag Praktikantin News

Eine Schweizerin erlebte zusammen mit ihren drei Kindern den Schock ihres Lebens: Die Familie war am Mittwoch am Molvenosee in Trentino (I) unterwegs, als sie am Wegrand eine ausgewachsene Bärin und deren Junges erkannten.

Am Südwestufer sollen die beiden Mütter am frühen Nachmittag aufeinandergestossen sein. Wie die Schweizerin dem italienischen «Quotidiano Nazionale» erzählt, habe sie sich stetig nach Bären umgesehen, da eine Begegnung mit ihnen im Gebirge von Trentino nicht ungewöhnlich ist. Doch obwohl sie aufmerksam gewesen sei, habe die Bärenmutter sie überrascht.

Bärenmutter berührte Hemd der Frau

Sofort drehte sich die Frau um, um ihre drei kleinen Kinder zu schützen. Doch die Bärenmutter hatte nicht vor, die junge Familie anzugreifen. Das Tier berührte lediglich das Hemd der Frau und verschwand dann mit ihrem Jungen. Die Frau wurde nicht verletzt, trotzdem alarmierte sie die Polizei, welche zusammen mit einem Spezialteam des Trentino Forestry Corps ausrückte.

Unterstützt durch Spürhunde überprüften die Experten, ob sich die Bärenmutter mit ihrem Jungen aus dem Gebiet entfernt hatte und sammelten Proben zur Identifizierung des ausgewachsenen Tieres.

Schwarzbärin biss Amerikanerin in den Hinterkopf

Dass solche Begegnungen nicht immer so glimpflich ausgehen, zeigt der Vorfall einer Frau im US-Bundesstaat Pennsylvania. Lee Ann Galante (55) hatte ihren Hund in den Garten gelassen, als dieser eine Schwarzbärin entdeckte und wild zu bellen begann. Als die Frau ebenfalls in den Garten trat, um nach dem Rechten zu sehen, sah sie in der Baumkrone neben ihrem Garten drei junge Bärenbabys.

Galante war sofort klar, dass die Mutter nicht weit sein konnte. Das ausgewachsene Tier attackierte sie daraufhin, biss Galante in den Hinterkopf und drückte sie zu Boden. Ausserdem erlitt Galante Bisswunden am linken Arm.

Werbung

Als die Bärenmutter von ihr abliess, nutzten sie und ihr Hund die Chance zur Flucht. Galante konnte noch selber den Notruf alarmieren und wurde mit erheblichen Verletzungen in ein Spital eingeliefert. Dort erkannten die Ärzte, dass Galante eine Bisswunde am Hinterkopf sowie unteren Arm, eine gebrochene Nase und eine Schnittwunde im Mund hatte. Die Bärin wurde eingeschläfert, nachdem sie sich auch den Einsatzkräften gegenüber aggressiv verhalten hatte.