Schockierender Vorfall an US-Eliteuniversität
Leichenhallenchef von Harvard wegen Handel mit Leichenteilen verurteilt

Jahrelang verkaufte und versandte der ehemalige Chef der Leichenhalle an der US-Eliteuniversität Harvard gestohlene Leichenteile. Nun wurde der 58-Jährige verurteilt.
Publiziert: 15:02 Uhr
Jahrelang handelte der Chef der Leichenhalle an der US-Eliteuniversität Harvard mit Leichenteilen. Nun wurde er verurteilt.
Foto: AFP

  • Ehemaliger Harvard-Leichenhallenchef wegen illegalen Handels mit Leichenteilen zu acht Jahren Haft verurteilt
  • Gestohlene Leichenteile umfassten Organe, Hände, Köpfe, Gesichter und Gehirne
  • Zwischen 2018 und 2022 wurden Leichenteile ohne Wissen der Angehörigen verkauft
Der frühere Chef der Leichenhalle am medizinischen Institut der US-Eliteuniversität Harvard ist wegen illegalen Handels mit Leichenteilen zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wie das US-Justizministerium am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, wurde die Ehefrau des 58-Jährigen zudem wegen Beihilfe zu einem Jahr Haft verurteilt.

Jahrelang Leichenteile gestohlen und verkauft

Der Verurteilte hatte bis zu seiner Festnahme im Mai 2023 die Leichenhalle am medizinischen Institut der Uni Harvard geleitet. Ermittlungen zufolge stahl er zwischen den Jahren 2018 und 2022 Organe und andere Teile von Leichen, die dem Institut für die medizinische Forschung gespendet worden waren. Zu den gestohlenen Leichenteilen gehörten etwa Hände, Köpfe, Gesichter und Gehirne.

Ohne Wissen der Angehörigen der Spender und seines Arbeitgebers habe er die Leichenteile mit nach Hause genommen und gemeinsam mit seiner Frau an Interessenten verkauft und verschickt.

