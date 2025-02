Eine 18-jährige amerikanische Studentin soll ihr Neugeborenes aus dem Fenster eines Hotels geworfen haben. Das Baby verstarb trotz sofortiger medizinischer Hilfe. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes an einem Minderjährigen unter 15 Jahren.

Schockierende Tat in Paris

Die 18-jährige Amerikanerin befindet sich nach der Tat in polizeilichem Gewahrsam. Foto: Keystone/EPA/IAN LANGSDON

Auf einen Blick Amerikanerin wirft Neugeborenes aus Hotelfenster in Paris, Baby stirbt

Mutter gehörte zu Gruppe junger Erwachsener auf Europareise

Mutter gehörte zu Gruppe junger Erwachsener auf Europareise

18-Jährige wurde in ein Spital gebracht, wo sie wegen der Geburt behandelt wird

Daniel Macher Redaktor News

Ein schockierender Vorfall erschütterte am Montagmorgen Paris. Wie «Le Parisien» berichtet, soll eine junge Amerikanerin ihr Neugeborenes aus dem Fenster eines Hotels im 20. Arrondissement geworfen haben. Der Säugling überlebte den Sturz nicht.

Die Tat ereignete sich gegen 6 Uhr morgens. Die 18-jährige Studentin warf das Baby mit Nabelschnur aus dem zweiten Stock eines Ibis Style Hotels in der Rue des Réglises. Zeugen alarmierten sofort die Rettungskräfte. Trotz Notfallversorgung und Transport ins Robert-Debré-Spital verstarb das Neugeborene. Die Staatsanwaltschaft Paris bestätigte den Tod.

Junge Frau war auf Europa-Reise

Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen wegen «Tötung eines Minderjährigen unter 15 Jahren» ein. Ein Staatsanwalt und Beamte der Pariser Kriminalpolizei untersuchten den Tatort.

Die Mutter gehörte zu einer Gruppe junger Erwachsener auf Europa-Reise. Sie wurde in ein Spital gebracht, wo sie wegen der Geburt behandelt wird. Gleichzeitig befindet sie sich dort in Polizeigewahrsam. Die Ermittler ziehen auch eine verdrängte Schwangerschaft als mögliche Erklärung in Betracht. Die genauen Hintergründe der Tat müssen noch geklärt werden.