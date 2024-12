Der Mann stellte sich erst Wochen nach der Tat. (Symbolbild) Foto: FRISO GENTSCH

Auf einen Blick Mann gesteht Tötung seiner Ehefrau und stellt sich der Polizei

Leiche in gemeinsamer Wohnung gefunden, Stichverletzung im Oberkörper festgestellt

Einige Wochen nach der mutmasslichen Tötung seiner Ehefrau ist ein Mann in Trier in Rheinland-Pfalz selbst zur Polizei gegangen. Der 48-Jährige erschien am vergangenen Donnerstag bei der Kriminalpolizei und gab an, vor wenigen Wochen seine 52 Jahre alte Ehefrau getötet zu haben, wie die Staatsanwaltschaft Trier am Montag erklärte.

Beamte fanden die Leiche der Frau wie von dem Mann angegeben in der gemeinsamen Wohnung in Trier. Bei einer Obduktion in der Rechtsmedizin der Universität Mainz wurde eine Stichverletzung im Oberkörper festgestellt. Der Beschuldigte gab an, seine Ehefrau habe nicht mehr leben wollen, und er habe sie auf ihr Verlangen hin getötet.

Die Staatsanwaltschaft geht allerdings aufgrund der bisherigen Ermittlungen vom Tatverdacht des Totschlags aus. Das Amtsgericht Trier erliess auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Die Ermittlungen zum Tathergang und zu den Hintergründen dauerten an.