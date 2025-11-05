Schockierende Entdeckung in Stuttgart-Feuerbach: In einer Wohnung wurden am Morgen die Leichen einer Frau und zweier Kinder gefunden. Die Polizei ermittelt zur Todesursache, vermutet aber keine Beteiligung weiterer Personen.

Polizei verschaffte sich Zutritt aufgrund Verdachts einer hilflosen Lage

Vorfall ereignete sich in Feuerbach, einem der ältesten Stadtteile Stuttgarts

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In einem Wohnhaus in Stuttgart sind nach Angaben der Polizei drei Tote entdeckt worden. Die Leichen einer Frau und zweier Kinder seien am Mittwochmittag in einer Wohnung im Stadtteil Feuerbach aufgefunden worden, teilte die Polizei in der süddeutschen Stadt mit. «Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor», hiess es weiter.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich Einsatzkräfte gegen 12.30 Uhr Zutritt zur Wohnung – «aufgrund des Verdachts einer hilflosen Lage», wie eine Sprecherin erklärte. Als die Beamten die Räume betraten, machten sie den schrecklichen Fund: Die Frau und die beiden Kinder waren bereits tot.

Grosseinsatz läuft

Laut der deutschen Zeitung «Bild» sind derzeit zahlreiche Einsatzkräfte in der Wiener Strasse im Einsatz. Die Hintergründe des Falls seien noch völlig unklar, heisst es weiter. Auch ist bislang nicht bekannt, um wen es sich bei den Toten handelt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Todesumstände zu klären. Hinweise darauf, dass eine weitere Person beteiligt gewesen sein könnte, gibt es laut Polizei aktuell nicht.