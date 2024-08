Die Betrüger rissen sich das Gold unter den Nagel. (Symbolbild)

AFP Agence France Presse

Gold im Wert von 140'000 Euro (130'000 Franken) hat eine 65 Jahre alte Frau in Bayern nach einem Schockanruf an Betrüger übergeben. Die Anrufer hätten die Frau aus dem Landkreis Erding davor eineinhalb Stunden massiv am Telefon unter Druck gesetzt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Mittwoch in Ingolstadt mit.

Die Schockanrufer gaben sich demnach wie bei solchen Maschen üblich als Polizisten aus. Sie setzten die Frau mit der erfundenen Geschichte unter Druck, dass bei einem von ihrer Tochter verursachten Unfall eine Schwangere und ihr Ungeborenes gestorben seien und daher eine Kaution hinterlegt werden müsse. Die ältere Dame habe daraufhin ihr gesamtes Goldvermögen abgegeben.