Darum gehts
- Französische Justiz ermittelt wegen Folter an 15-jährigem Mädchen in Oullins
- Tätern wird Verbrennungen, Messerstiche und Filmen der Tat vorgeworfen
- Vier Jugendliche, ein 19-Jähriger: Opfer mit Verletzungen am Montag gefunden
Weil sie ein 15 Jahre altes Mädchen eingesperrt und gefoltert haben sollen, ermittelt die französische Justiz gegen mehrere Jugendliche.
Im Fokus der Ermittlungen stehen drei Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren sowie ein 17 Jahre alter Jugendlicher, wie die Staatsanwaltschaft Lyon mitteilte. Französischen Medienberichten zufolge sollen sie dem Mädchen Verbrennungen und Messerstiche zugefügt und die Taten gefilmt haben.
19-Jähriger soll unter Justizaufsicht kommen
Das Mädchen war am Montag in den frühen Morgenstunden mit einer Wunde am Bein und Rissen im Rücken in Oullins bei Lyon aufgegriffen worden. Es gab an, dort in einem Keller von vier Menschen gefangen gehalten und angegriffen worden zu sein. Man habe sie zuvor zu dem Haus gefahren und ihr das Telefon weggenommen.
Auch gegen einen 19 Jahre alten Mann wird in dem Fall ermittelt. Er wird verdächtigt, das Opfer und einen Teil der Jugendlichen nach Oullins gefahren zu haben. Die Staatsanwaltschaft Lyon will, dass er unter Justizaufsicht kommt. Die Jugendlichen hingegen sollen nach Willen der Behörde in Untersuchungshaft. Details und Hintergründe des Vorfalls sind bisher nicht bekannt.