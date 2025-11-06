Explodierender Akku setzt Passagier in Flammen. Qantas-Lounge evakuiert, Mann mit Verbrennungen im Krankenhaus. Airlines überdenken Umgang mit mobilen Ladegeräten nach zunehmenden Vorfällen.

Aufregung am Flughafen Melbourne in Australien. Der Grund: eine Powerbank, die in die Luft flog. (Archivbild)

Darum gehts Powerbank explodiert in Qantas-Lounge, Mann erleidet Verbrennungen

Augenzeugen berichten von Schreien, Rauch und Flammen im Flughafen Melbourne

Powerbank explodiert in Qantas-Lounge, Mann erleidet Verbrennungen

Augenzeugen berichten von Schreien, Rauch und Flammen im Flughafen Melbourne

150 Reisende evakuiert, 27 Verletzte bei ähnlichem Vorfall in Südkorea

Schreie, Rauch, Flammen: In der Business Lounge von Qantas am Flughafen im australischen Melbourne gerät ein Mann in Brand, als eine Powerbank in seiner Tasche explodiert. Lithium-Akkus gelten zunehmend als Gefahr im Luftverkehr.

Der Vorfall am Vormittag (Ortszeit) führte zur Evakuierung von rund 150 Reisenden, wie australische Medien unter Berufung auf eine Qantas-Sprecherin berichteten.

«Sie haben uns evakuiert»

Augenzeugen schilderten, sie hätten plötzlich Schreie und eine Explosion gehört. «Seine Jacke fing Feuer. Sie haben uns evakuiert, weil Rauch und Gestank so stark waren – ich hoffe nur, dass es dem Mann gut geht», zitierte die Zeitung «Sydney Morning Herald» einen Reisenden.

Lounge-Mitarbeiter und ein weiterer Fluggast reagierten demnach geistesgegenwärtig, brachten den Mann unter eine Dusche und halfen, die Lounge zu räumen. Der etwa 50-jährige Passagier erlitt Verbrennungen an Beinen und Fingern und wurde nach Angaben der Rettungsdienste in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei stabil, hiess es.

27 Menschen wegen Powerbank verletzt

Qantas erklärte, die Lounge sei aus Sicherheitsgründen geräumt und später wieder geöffnet worden. Die Fluggesellschaft prüfe nun ihre Regeln für den Umgang mit mobilen Ladegeräten. Auch andere Airlines, darunter Virgin Australia, haben nach Zwischenfällen die Richtlinien verschärft.

Lithium-Akkus gelten in der Luftfahrt zunehmend als Risiko: Erst im Juli hatte auf einem Virgin-Flug von Sydney nach Hobart ein Feuer in einem Gepäckfach gebrannt, und im Januar waren in Südkorea 27 Menschen verletzt worden, als eine Powerbank in einem Flugzeug in Brand geriet.