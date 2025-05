Tragischer Unfall am Flughafen Manila: Ein Autofahrer raste in eine Menschenmenge, tötete zwei Personen und verletzte vier weitere. Der Fahrer gab an, versehentlich Gas statt Bremse getreten zu haben.

SUV fährt in Menschenmenge am Flughafen – zwei Tote

1/2 Bei dem Unfall wurden zwei Menschen getötet. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Autofahrer rast in Menschenmenge am Flughafen Manila, zwei Tote

Fahrer verlor Kontrolle, durchbrach Geländer und fuhr auf Gehweg

Fünfjähriges Mädchen und 28-jähriger Mann starben, vier weitere Verletzte

Am Internationalen Flughafen der philippinischen Hauptstadt Manila ist ein Autofahrer in eine Menschenmenge gefahren. Zwei Menschen, darunter ein fünfjähriges Mädchen, wurden bei dem Vorfall am Ninoy Aquino International Airport getötet, vier weitere verletzt, wie Behörden am Sonntag mitteilten. Sie gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus: Der Fahrer des Geländewagens hatte Videoaufnahmen zufolge zuvor selbst einen Passagier am Airport abgesetzt.

Laut Polizeibericht sagte er den Ermittlern, er sei von einem anderen plötzlich vor ihm auftauchenden Wagen abgelenkt gewesen und habe versehentlich auf das Gaspedal statt auf die Bremse getreten. Er durchbrach ein Geländer und fuhr auf den Gehweg in der Nähe des Eingangs im Abflugbereich von Terminal 1, wo sich Menschen aufhielten, wie der Flughafenbetreiber New NAIA Infra Corp mitteilte. Der Mann kam in Polizeigewahrsam.

Mädchen hatte mit Familie Vater verabschiedet

Das fünfjährige Mädchen habe sich von seinem philippinischen Vater verabschiedet, der in Übersee arbeite, teilte die Luftfahrtpolizei mit. Die Mutter und die vierjährige Schwester des Mädchens sowie zwei weitere Menschen wurden dem Bericht zufolge verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zudem kam ein 28-jähriger Mann ums Leben. Die Flughafenleitung hat den Bereich gesichert, während die Ermittlungen laufen.