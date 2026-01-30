Am Donnerstagabend ist es in Hamburg zu einem möglichen Tötungsdelikt gekommen. Ein Mann und eine Frau wurden von einer einfahrenden U-Bahn erfasst. Beide starben. Der Mann soll die Frau gepackt und mitgerissen haben.

Angela Rosser Journalistin News

In der Hamburger U-Bahn im Stadtteil Wandsbek sind am Donnerstagabend zwei Menschen gestorben. Sie wurden von einer einfahrenden U-Bahn erfasst und überrollt. Wie mehrere deutsche Medien berichten, bestehe laut der Polizei der Verdacht eines Tötungsdelikts.

Wie «Bild» schreibt, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Bei den Getöteten handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Wie die Polizei später bekannt gibt, war die junge Frau gerade mal 18 Jahre alt. Bei dem Angreifer handelte es sich um einen 25-jährigen Südsudanesen, erklärt die Polizei weiter.

Mehrere Augenzeugen gaben gegenüber den Medien an, dass der Mann am Bahnsteig entlanggelaufen sei und dann die zufällig dort stehende Frau gepackt und mit sich ins Gleisbett gerissen habe. Ein Augenzeuge sagte gegenüber «Nonstopnews», dass der Mann sehr betrunken gewirkt habe.

Zu den Hintergründen äusserte sich die Polizei noch nicht. Der Vorfall geschah bei der Haltestelle Wandsbek-Markt gegen 22 Uhr. Die anwesenden Personen wurden psychologisch betreut.