Am Donnerstagabend ist es in Hamburg zu einem möglichen Tötungsdelikt gekommen. Ein Mann und eine Frau wurden von einer einfahrenden U-Bahn erfasst. Beide starben. Der Mann soll die Frau gepackt und mitgerissen haben.

Angela Rosser Journalistin News

In der Hamburger U-Bahn im Stadtteil Wandsbek sind am Donnerstagabend zwei Menschen gestorben. Sie wurden von einer einfahrenden U-Bahn erfasst und überrollt. Wie mehrere deutsche Medien berichten, bestehe laut der Polizei der Verdacht eines Tötungsdelikts.

Wie «Bild» schreibt, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Bei den Getöteten handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Mehrere Augenzeugen gaben gegenüber den Medien an, dass der Mann am Bahnsteig entlangelaufen sei und dann eine zufällig dort stehende Frau gepackt und mit sich ins Gleisbett gerissen habe.

Zu den Hintergründen äusserte sich die Polizei noch nicht. Der Vorfall geschah bei der Haltestelle Wandsbek-Markt gegen 22 Uhr. Die anwesenden Personen wurden psychologisch betreut. Die Identifizierung der Opfer stehe noch aus, heisst es.

+++Update folgt+++