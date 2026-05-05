Eine Tauchübung der französischen Armee endete in der Nacht auf Dienstag tödlich. Zwei Soldaten im Alter von 24 und 30 Jahren kamen ums Leben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Soldaten sterben bei Tauchübung im Fluss Maine in Angers

Kontaktabbruch führte zu Rettungseinsatz um 3.30 Uhr

Soldaten waren 24 und 30 Jahre alt laut Staatsanwaltschaft

Janine Enderli Redaktorin News

Schock in Westfrankreich: Bei einer Tauchübung sind zwei Soldaten ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft der Stadt Angers hat den Tod der Männer im Alter von 24 und 30 Jahren bestätigt.

Der Unfall ereignete sich im Fluss Maine. Die Übung im Gewässer hätte vier Stunden dauern sollen. Wie das Nachrichtenportal «Ouest-France» berichtet, brach der Kontakt zu den Soldaten nach einiger Zeit ab. Gegen 3.30 Uhr wurden Rettungskräfte zum Einsatzort geschickt.

Ersten Berichten zufolge sollen die beiden ein Herzstillstand erlitten haben.