Hier wurden die Opfer gefunden. Foto: Screenshot Google Maps

In Dorsten im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen hat eine Spaziergängerin einen schockierenden Fund gemacht. In einem Waldstück in der Nähe eines Waldfriedhofs entdeckte sie am Sonntag gegen 6 Uhr eine leblose Frau am Boden, wie «Bild» berichtet. Sofort rief sie die Polizei. Die Beamten stellten beim Eintreffen fest, dass die junge Frau offenbar erschlagen wurde. Sie wies Verletzungen am Kopf auf und soll zwischen 25 und 35 Jahre alt sein.

Dann machten die Polizisten nur kurze Zeit später einen entsetzlichen Fund. In der Nähe des Ortes, wo die Frau gefunden wurde, fanden sie ein totes Mädchen im Gebüsch. Nach «Bild»-Informationen soll das Kind zwischen zwei und drei Jahren alt gewesen sein. Die Mordkommission wurde zugezogen. Genauere Informationen sind derzeit nicht bekannt.

Bereits vor zwei Tagen Überfall

Kurios ist, dass es bereits vor drei Tagen am gleichen Waldweg zu einem Überfall kam. Um 11.30 Uhr war eine Mutter (40) mit ihrem Kind (1) unterwegs, als die beiden plötzlich von einem Paar angegriffen wurden. Die Täter stiegen aus einem schwarzen BMW X6 und schubsten die Mutter zu Boden. Daraufhin versuchten sie, ihr die Handtasche zu entreissen. Als das misslang, entwendeten sie der 40-jährigen Mutter brutal die Ohrringe und sausten im BWM davon.

Die Polizei prüft jetzt, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Überfall vor zwei Tagen und dem schrecklichen Fund von heute geben könnte. Dazu sucht sie jetzt nach Zeugen. Auch die Kriminalpolizei steht im Einsatz und ermittelt.