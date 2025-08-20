Am Mittwochmittag läuft am Flughafen Mailand Malpensa ein grösserer Polizeieinsatz. Der Grund: Ein Mann hat einen Check-in-Schalter in Brand gesteckt.

Das ist ein ungewöhnliches Bild: Mitten in einem Terminal am Flughafen Mailand Malpensa (offiziell: Milano Malpensa «Silvio Berlusconi») schiessen Flammen aus einem Check-in-Schalter. Wie aus dem Forum «Aeroporti Lombardi» hervorgeht, hat ein Mann im Gebäude Feuer gelegt.

Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie sich Passagiere vor dem Brand in Sicherheit bringen. «Die Luft ist sehr stickig», heisst es in einem Kommentar zum Vorfall.

Das ist zum Täter bekannt

Laut der lokalen Nachrichtenplattform R55 war der Mann zum Zeitpunkt der Tat unter Alkoholeinfluss. Er habe nicht nur den Schalter in Brand gesteckt, sondern auch die Scheiben und Ablagen mit einem Hammer zertrümmert.

Beim mutmasslichen Täter soll es sich um einen nicht vorbestraften Mann aus Mali handeln, der einen Wohnsitz in Italien hat. Das berichtet «Corriere della Serra».

