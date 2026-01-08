DE
Schock am Bodensee
Mehrere Menschen sind ins Eis eingebrochen

Hunderte Menschen spazierten am Mittwoch auf der gefrorenen Eisfläche am Bodensee. Drei Personen sind eingebrochen.
Publiziert: vor 21 Minuten
