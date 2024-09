Kurz zusammengefasst Starke Schneefälle führten zu Verkehrschaos in Nordosten Südafrikas

Rettungsdienste arbeiten rund um die Uhr, um Menschen zu erreichen

Ungewöhnlich starke Schneefälle haben am Samstag auf den Strassen im Nordosten von Südafrika zu starken Verkehrsbehinderungen geführt. Die Nationalstrasse N3, die Johannesburg mit Durban an der Ostküste verbindet, war eine der am stärksten betroffenen Strassen, wie die Behörden mitteilten. Mehrere Abschnitte waren demnach gesperrt, selbst Umleitungen waren unpassierbar. Viele Menschen hätten bereits die Nacht in ihren Fahrzeugen verbracht und sässen weiterhin fest, hiess es weiter.

In einigen Gebieten sei bis zu zwei Meter Schnee gefallen, erklärte die Verkehrssicherheitskampagne Arrive Alive im Onlinedienst X. Es wurde mit weiterem Schneefall gerechnet, laut dem nationalen Wetterdienst handelte es sich um einen «Extremfall».

Neugierige Südafrikaner reisen an, um Schnee zu sehen

Wie der Sender Enca unter Berufung auf die Autobahnverwaltung berichtete, arbeiteten die Rettungsdienste die ganze Nacht und versuchten immer noch, die in den Fahrzeugen eingeschlossenen Menschen zu erreichen. Wie viele Menschen betroffen waren und in welchem Zustand sie sich befanden, war zunächst nicht bekannt.

Decken und Mahlzeiten seien an einige Fahrer verteilt worden, erklärte die Regierung der Provinz KwaZulu-Natal. Laut Grenzschutzbehörde waren drei Übergänge zum Königreich Lesotho geschlossen, da «die derzeitigen Bedingungen eine erhebliche Gefahr darstellen».

Das seltene Wetterphänomen zog jedoch auch Neugierige an: «Wir sind aufgeregt. Es ist schon viele, viele Jahre her, dass wir Schnee gesehen haben», sagte etwa Justin Nadasem Baker, der mit seiner Familie drei Stunden lang im Auto anreiste, um den Schnee zu sehen, in Warden der Nachrichtenagentur AFP.