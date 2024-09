Kurz zusammengefasst Champagner-Exzess in Kufflers Weinzelt sorgt für Empörung

15-Liter-Flasche Veuve Clicquot wird spektakulär geköpft

Wer denkt, das Oktoberfest sei nur für Bierliebhaber gemacht, irrt gewaltig! Neben den traditionellen Bierzelten gibt es auch so einige, die Wein, Sekt und andere alkoholischen Getränke ausschenken. Dazu gehört, wenig überraschend, Kufflers Weinzelt. Dort filmte ein Partygast eine Szene, die im Internet für Kopfschütteln sorgt, wie t-online.de schreibt.

In einem Video ist zu sehen, wie ein Kellner in Kufflers Weinzelt eine riesige 15-Liter-Flasche Champagner der Marke Veuve Clicquot auf dem Boden aufschlägt, bevor er den Korken köpft. Eine gewaltige Schaumfontäne schiesst in die Höhe, während die Tischgesellschaft jubelt und filmt. Wie viel davon noch getrunken werden konnte, kann man nur raten.

Sekt im Wert von 5500 Euro sprudelt aus der Flasche

Die «Nebukadnezar»-Flasche kostet stolze 5500 Euro (rund 5200 Franken). Wer sich so etwas leistet, will im Edelzelt ein Zeichen setzen. Etwas Teureres kann man hier nicht bestellen. Online ist die Mega-Flasche für rund 2500 Euro (2365 Franken) zu haben – auf der Wiesn zahlt man also einen satten Aufpreis. Vermutlich gab es dazu ein ordentliches Trinkgeld. Für die Wiesn-Kellnerinnen und Kellner ist das ein echter Geldsegen.

Innert neun Stunden kommentierten 265 Personen das Video auf Instagram. In den Kommentaren wird die Aktion kritisch gesehen. «Das ist einfach stillos», schreibt ein Nutzer und ein Weiterer nennt die Tischgesellschaft «Schickeria-Clowns». Ein anderer meint: «Na das hat mit Tradition am Oktoberfest nix zu tun...deppert.»

Auf dem Video zu hören ist einer der Traditionssongs auf der Wiesn: «Ein Prosit». Rund alle 15 Minuten spielen die Bands in den diversen Festzelten den Song, und das ganze Festzelt grölt mit. Sehr oft fügt der Sänger den einfachen Trinkspruch «Oans, zwoa, drei gsuffa!» an und was dann passiert, kann man sich denken. Die Flasche wurde also zur perfekten Zeit geköpft.

Neu ist der Exzess nicht

Kufflers Weinzelt ist seit Jahren neben dem Feinkost Käfer ein Hotspot für die Schickeria. Traditionell wird hier, wie der Name des Zelts verrät, eher Wein und Sekt konsumiert. Es gibt zwar auch Bier, aber nur bis 21 Uhr. Danach ist der Name tatsächlich Programm. Am Abend strömen viele der Wiesn Besucher ins Weinzelt, denn es hat länger offen als die meisten Zelte. Während die meisten um 23.30 Uhr schliessen, herrscht im Kufflers bis 1 Uhr Hochbetrieb.

