Schädlinge in Deutschland Japankäfer in Lindau am Bodensee gefunden

In einer Tierfalle bei Lindau am Bodensee ist erstmals ein Japankäfer entdeckt worden. Wie die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) mitteilte, ist der Käfer in eine mit Lockstoffen versehene Tierfalle an der Autobahn 96 geraten.