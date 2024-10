Es kehrt wieder Ruhe auf Mallorca ein, die diesjährige Ballermann-Saison verabschiedet sich. Jedoch nicht ohne einiges an Gesprächsstoff zu hinterlassen – Blick hat die Skandal-Saison zusammengefasst.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Alle Jahre wieder wird die beliebte Urlaubsinsel Mallorca von Touristen geflutet. Von den Massen ist nicht nur der Ballermann betroffen – die Urlauber und Urlauberinnen haben längst die ganze Insel für sich entdeckt. Während die meisten unbemerkt ihre freien Tage unter der spanischen Sonne verbringen, sorgen einige für teils kuriose, teils schockierende Schlagzeilen.

Sauftourismus ade?

Bereits zu Beginn der Saison machte die beliebte Urlaubsinsel Mallorca klar: Es wird härter durchgegriffen. Das erklärte der mallorquinische Bürgermeister Jaime Martínez Llabrés (53) im Frühling. In vier Partyzonen auf der Baleareninsel wurde der Alkoholkonsum am Strand und auf der offenen Strasse verboten – wer dagegen verstiess, dem drohte eine Busse in der Höhe von rund 1500 Euro (1400 Franken). Auch Wildpinkeln, Spucken oder Koten wurden mit einer Geldstrafe versehen. Wer die Regeln hier missachtete, musste 3000 Euro (2800 Franken) blechen.

3:33 Alkoholverbot am Ballermann: «Sie laufen herum und verkaufen Mojitos und Sangria»

Zumindest vom Alkoholverbot schien jedoch kaum jemand etwas mitbekommen zu haben – selbst die Polizei nicht. Blick war im Sommer vor Ort, wo klar wurde: Während die Polizei am Ballermann zwar durchaus präsent war, griff sie kaum in das Saufgelage ein. Dies, laut einem Insider, da «sie bislang keine direkten Anordnungen zum Durchgreifen von der Politik erhalten haben».

Clubterrasse stürzt komplett ein

Ein erster Schock erfasste die Partyinsel bereits Ende Mai. Kurz nach Beginn der Saison stürzte an der Playa de Palma die Terrasse des Gebäudes ein, in dem sich der beliebte Medusa Beach Club befand. Beim Vorfall kamen vier Personen ums Leben, mehrere weitere trugen teils schwere Verletzungen davon.

Einen Monat nach dem Einsturz wurde der Betreiber des Nachtclubs wegen fahrlässiger Tötung festgenommen. Die Terrasse sei ohne Bewilligung gebaut worden, die Struktur sei nicht ausreichend verstärkt geworden und somit nicht für den Personenverkehr geeignet.

Deutscher stiehlt Radlader und stürzt damit

Auch kuriose Schlagzeilen sorgten für Aufmerksamkeit: So stahl ein Ballermann-Besucher Anfang Juni einen Radlader von einer Baustelle nahe der Partymeile. Das berichtet die «Mallorca Zeitung». Auf seinem Fluchtweg kippte der Deutsche jedoch mitsamt der riesigen Arbeitsmaschine um – zwar zog er sich wie durch ein Wunder nur leichte Verletzungen zu, festgenommen wurde er jedoch trotzdem.

Schüsse wegen randalierenden Fussballfans

Bereits vor ihrer Heim-EM kam es an der Playa de Palma zwischen einigen deutschen Fussballfans zu einer Eskalation. So sollen Anhänger von Alemannia Aachen den Aufstieg ihres Klubs so gefeiert haben, dass es zu einer Auseinandersetzung mit Türstehern kam. Beim darauffolgenden Polizeieinsatz mussten die Beamten Platzpatronen abfeuern, um die Situation unter Kontrolle bringen zu können – zuvor gab es noch nie einen Schusswaffengebrauch wegen Touristen.

Nackter Mann bedroht Strandgäste mit Harpune

Wer sich am 14. August dachte, man kann sich am Strand von Alcúdia entspannen, dem wurde von einem nackten, mit einer Harpune herumfuchtelnden Mann ein Strich durch die Rechnung gemacht. Der Urlauber, der andere Gäste am Strand bedrohte, liess sich nicht einmal von der Polizei aus dem Wasser locken. Somit musste einer der Beamten ins kühle Nass springen, um den psychisch aufgebrachten Mann festnehmen zu können.

Daraufhin wurde er nicht nur wegen Exhibitionismus und Erregung öffentlichen Ärgernisses angezeigt, sondern auch wegen des Mitführens und Zurschaustellen einer gefährlichen Waffe im öffentlichen Badebereich.

Vom Balkon gefallen und Zähne ausgeschlagen

Gehörig Glück hatte ein Feriengast in Llucmajor – nach ausgiebigem Alkoholkonsum probierte der Deutsche (36), von seinem Hotelbalkon zum benachbarten zu klettern. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte vom zweiten Stock, wie die «Mallorca Zeitung» berichtet. Ein Baum federte seinen Sturz zwar ab, der Aufprall schlug ihm jedoch fast alle Zähne aus.

Taxifahrer verprügelt und Proteste gegen Massentourismus

Der exzessive Alkoholkonsum am Ballermann führt aber auch zu Gewalt. So wurde, wie die «Mallorca Zeitung» berichtet, ein 71-jähriger Taxifahrer von vier deutschen Polizisten brutal verprügelt. Dies, nachdem er sie nach einer Partynacht an der Playa de Palma zurück zu ihrem Hotel gebracht hatte. Als die angetrunkenen Deutschen ausstiegen, bemerkten sie, dass ein Handy fehlte. Kurzerhand beschuldigten sie den Taxifahrer und begannen, auf ihn einzuschlagen. «Ich dachte, sie würden mich umbringen», meinte der Betroffene gegenüber der Zeitung.

Die Angreifer wurden zwar einem Untersuchungsrichter vorgeführt, kamen jedoch ohne Auflagen oder Kaution wieder frei, konnten unbeschwert die Ferien geniessen und nur kurz darauf wieder nach Deutschland reisen.

Der Massentourismus führte diesen Sommer auch zu immer mehr Protesten. Selbst am Ballermann demonstrierten die Einheimischen. Sprüche wie «Der Strand gehört uns allen» und «Es reicht» zierten dort die Banner.