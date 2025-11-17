DE
Russland
Trump offen für neue Russland-Sanktionen durch US-Kongress

US-Präsident Donald Trump hat sich offen für neue Sanktionen des US-Kongresses gegen Russland gezeigt.
Publiziert: vor 41 Minuten
dpatopbilder - US-Präsident Donald Trump kommt mit der Air Force One auf dem Joint Base Andrews von einem Wochenendtrip zu seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, an. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa
Foto: Manuel Balce Ceneta
«Die Republikaner bringen gerade Gesetze ein, die sehr harte Sanktionen und so weiter gegen jedes Land vorsehen, das Geschäfte mit Russland macht», sagte der Republikaner am Sonntagabend (Ortszeit) vor Journalisten am Flughafen von Palm Beach. Das sei für ihn «in Ordnung». «Vielleicht fügen sie noch den Iran hinzu, wie ich vorgeschlagen hatte», sagte Trump weiter. Nähere Angaben zu den geplanten Strafmassnahmen machte er nicht.

Die US-Regierung hatte Ende Oktober neue Sanktionen gegen die zwei grössten Öl-Formen Russlands verhängt. Grund sei die Weigerung von Kremlchef Wladimir Putin, den «sinnlosen Krieg» gegen die Ukraine zu beenden, sagte Finanzminister Scott Bessent. Die Sanktionen sollen demnach den Druck auf Russlands Energiesektor erhöhen und damit die Fähigkeit des Kremls beschneiden, seine Kriegsmaschinerie zu finanzieren.

