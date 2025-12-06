Russland behauptet, 57 Schweizer hätten in der Ukraine gekämpft, 30 seien gefallen. Die Schweizer Militärjustiz untersucht 15 Fälle. Schweizern drohen bis zu drei Jahre Haft für Söldnerdienste.

30 von 57 Schweizer Söldnern sollen im Ukraine-Krieg umgekommen sein

30 von 57 Schweizer Söldnern sollen im Ukraine-Krieg umgekommen sein

Darum gehts 57 Schweizer sollen im Ukraine-Krieg gekämpft haben, 30 davon getötet

Schweizer Militärjustiz ermittelt gegen 15 Verdächtige für ukrainische Armee

Schweizer Söldner riskieren bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Im Ukraine-Krieg sollen bis März dieses Jahres insgesamt 57 Schweizer Staatsbürger gekämpft haben. Davon seien 30 getötet worden. Dies verlautet aus dem russischen Verteidigungsministerium, wie die Nachrichtenagentur Tass meldet. Die Zahlen können nicht von unabhängiger Seite überprüft werden.

Zudem ermittelt die Schweizer Militärjustiz gegen 15 Staatsbürger, die verdächtigt werden, für die ukrainische Armee gekämpft zu haben. Das bestätigte Florian Menzi, Sprecher der Militärjustiz, gegenüber Tass.

Nach geltendem Schweizer Recht ist es Schweizer Bürgern untersagt, als Söldner in den Armeen anderer Länder zu dienen. Ihnen drohen Strafverfolgung und eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.