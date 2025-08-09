Die «Crew 10», bestehend aus den US-Astronautinnen Anne McClain und Nichole Ayers sowie dem japanischen Astronauten Takuya Onishi und dem russischen Kosmonauten Kirill Peskow, war seit März an Bord der ISS etwa 400 Kilometer über der Erde stationiert.
Foto: Keystone/AP
Darum gehts
- Vier Astronauten verliessen die ISS und landen bald vor Kaliforniens Küste
- Crew 10 bestand aus Astronauten aus den USA, Japan und Russland
- Crew 11 mit vier neuen Raumfahrern ist vor wenigen Tagen eingetroffen
Dies zeigten Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Am Samstag sollen sie vor der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien im Meer landen.
Vor wenigen Tagen war dann die «Crew 11» eingetroffen, um sie abzulösen: die US-Amerikanerin Zena Cardman, ihr Nasa-Kollege Michael Fincke (USA), der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow.