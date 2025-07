Am Samstag erlitt ein Schweizer Gleitschirmpilot schwere Verletzungen, als er in Österreich nach dem Start am Kreuzjoch gegen einen Hang prallte. Der Mann wurde von einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Ein Rettungshelikopter brachte den Mann ins Spital. (Archivbild)

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Schweizer (59) Gleitschirmpilot ist am Samstag in Österreich nach dem Start gegen einen Hang geprallt und dabei schwer verletzt worden. Aufgrund der Thermik sei der Mann in einen Abwind gekommen und abgestürzt, schrieb die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die lokale Polizei.

Gestartet war der Schweizer am Kreuzjoch in Neustift im Stubaital. Ein Flugkollege, der den Unfall beobachtet hatte, setzte die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde in das Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen, so die Polizei.