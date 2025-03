Am Fuss der Zugspitze sind am Donnerstag über ein Dutzend Menschen in einen teils gefrorenen See eingebrochen. Eine grosse Rettungsaktion war im Gang. Eine Person musste reanimiert werden.

16 Menschen an der Zugspitze in See eingebrochen

1/2 In diesen See sollen die Betroffenen eingebrochen sein. Foto: Screenshot Webcam Zugspitze

Janine Enderli Redaktorin News

Wie die Oberbayrische Polizei berichtet, sind am Donnerstag am Fusse der Zugspitze (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) mehrere Personen in einen teilweise gefrorenen See gestürzt. D

Gegen 14 Uhr brachen 16 Personen in den Eibsee ein, wie ein Sprecher des Bayrischen Roten Kreuzes gegenüber «Bild» angab. Rettungskräfte hätten drei Menschen aus dem See gerettet, einer davon sei schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber deutschen Medien. Vier Personen kamen ins Spital, die restlichen werden in einem Hotel betreut. Sie konnten sich selbst aus dem Wasser retten.

Wasser- und Bergretter im Einsatz

Laut einem Sprecher der integrierten Leitstelle Oberland gehe man derzeit nicht mehr von weiteren Vermissten aus. Es standen Wasser- und Bergretter im Einsatz. Zuvor waren rund 20 Notrufe eingegangen.

Bilder einer Webcam zeigen, wie am frühen Nachmittag Personen auf dem halbgefrorenen Eibsee unterwegs waren. Warum sie sich dort befanden, ist noch unklar. Später waren dort auch Rettungskräfte zu sehen.