Rettungsaktion missglückt Russische Spezialfahrzeuge brechen im Eis ein

Bei einer Rettungsübung in Archangelsk geriet der russische Katastrophenschutz selbst in Not. Zwei Spezialfahrzeuge brachen durch die Eisdecke und versanken im Wasser. Die Panne wurde auf Video festgehalten.

Publiziert: vor 56 Minuten