Ein mexikanisches Segelschiff kollidierte am Samstagabend mit der Brooklyn Bridge in New York. Etwa 200 Menschen waren an Bord, als einer der 45 Meter hohen Masten die Brücke traf. Eine Such- und Rettungsaktion ist im Gange, um Personen aus dem Wasser zu bergen.

Segelschiff mit 200 Personen an Bord rammt Brooklyn Bridge

Rettungsaktion in New York – 23 Verletzte

1/5 Ein Segelschiff ist am Samstagabend mit der Brooklyn Bridge kollidiert. Foto: X/@TheWillieNelson

Cédric Hengy Redaktor News

Ein dramatischer Vorfall ereignete sich am Samstagabend in New York City, als ein mexikanisches Segelschiff mit der Brooklyn Bridge kollidierte. Wie die «New York Post» berichtet, rammte der 147 Fuss hohe Mast des Schiffes «Cuauhtémoc» die berühmte Brücke kurz vor 21 Uhr.

Das Segelschiff, das etwa 200 Personen an Bord hatte, war Teil einer Flottenparade anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der Vereinigten Staaten. Der Zusammenstoss löste einen Grosseinsatz von Rettungskräften aus, die umgehend eine Such- und Rettungsaktion in den dunklen Gewässern des East River starteten.

In den sozialen Medien geteilte Videos zeigen, wie mehrere Besatzungsmitglieder auf den Masten des Schiffs feststecken. Laut Informationen der Feuerwehr und Quellen vor Ort wurden bereits mehrere Personen aus dem Wasser geborgen. Die Verletzten – derzeit 23 – wurden zunächst zum Brooklyn Navy Yard transportiert, wobei Schwerverletzte direkt in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Nach Angaben der «New York Post» befinden sich zwei Personen in kritischem Zustand, während weitere Verletzte gemeldet wurden. Die genaue Anzahl der Betroffenen ist derzeit noch unklar.

Verkehr auf Brücke vorübergehend gesperrt

Die Ursache für den Zusammenstoss ist noch nicht bekannt. Eine genaue Untersuchung des Vorfalls wurde bereits eingeleitet. Die Brooklyn Bridge, eines der Wahrzeichen New Yorks, musste vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Ingenieure prüfen nun, ob die Brücke durch den Aufprall Schaden genommen hat.

Die «New York Post» zitiert einen Augenzeugen: «Es war ein ohrenbetäubender Knall, als der Mast die Brücke traf. Dann sahen wir, wie Menschen ins Wasser fielen. Es war schrecklich.» Die Behörden haben eine Hotline für besorgte Angehörige eingerichtet und bitten Zeugen, sich mit relevanten Informationen zu melden.