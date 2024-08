Die Suche nach der Tochter von Tech-Tycoon Mike Lynch läuft auf Hochtouren. Während am Donnerstag die Leiche ihres Vaters geborgen werden konnte, fehlt von der 18-Jährigen jede Spur. Die Retter befürchten, dass die junge Frau im Wrack gefangen sein könnte.

1/7 Am Montag sank vor der Küste Siziliens eine Superyacht.

Es sollte ein schöner Sommerausflug unter Familie und Freunden werden: 22 Menschen weilten auf der Superyacht Bayesian, als sie am Montag kenterte. 15 Menschen konnten sich ans Ufer retten. Für sechs Personen, darunter der britische Tech-Milliardär Mike Lynch (†59), kam jede Hilfe zu spät. Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Derweil gilt seine 18-jährige Tochter Hannah als einzige Passagierin weiter als vermisst. Die Retter suchten vergangene Nacht erneut mit Hochdruck nach der jungen Frau.

Bisher verlief die Suchaktion ohne Erfolg. Rettungskräfte befürchten, dass die Jugendliche noch immer in der Superyacht eingeschlossen sein könnte. Offenbar behindern Trümmer die Retter beim weiteren Vorrücken im Schiffsrumpf.

«Wir sind alle unglaublich schockiert»

Lynch hatte erst kürzlich eine Zusage für ein Studium an der renommierten Universität Oxford erhalten. Ihre ehemalige Schule ist unterdessen geschockt: «Wir sind alle unglaublich schockiert über die Nachricht, dass Hannah und ihr Vater auf tragische Weise verunglückt sind. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und allen Beteiligten, während wir auf weitere Neuigkeiten warten», schrieb die Schule in einer Nachricht.

Luca Cari, ein Sprecher der lokalen Feuerwehr, sagte gegenüber Sky News: «Es ist sehr schwierig, sich innerhalb des Wracks zu bewegen. Sich nur einen Meter zu bewegen, kann bis zu 24 Stunden dauern.» Einsatzleiter Carlo Dall'Oppio fügt hinzu: «Die Sicherheit der Taucher muss gewährleistet sein. Wir konnten noch nicht das gesamte Boot inspizieren, daher halten wir es für möglich, dass sich die Leiche noch im Schiffsinneren befindet.»

Alle Opfer auf der gleichen Seite gefunden

Die Bergungsarbeiten seien enorm herausfordernd, so Dall' Oppio weiter: «Insgesamt sind etwa 40 Taucher an der Suche beteiligt.» Die bisher geborgenen Opfer wurden italienischen Medienberichten zufolge jeweils gegenüber ihren Kabinen gefunden. Dies deutet darauf hin, dass sie möglicherweise versucht haben, dem eindringenden Wasser zu entkommen, da dieses auf der Kabinenseite ins kenternde Schiff geströmt war. «Wir haben sie alle auf der gleichen Seite gefunden», so eine Quelle der Küstenwache.

Das Wrack der 56 Meter langen Yacht befindet in einer Tiefe von 50 Metern auf dem Meeresboden. Einen halben Kilometer entfernt liegt der Hafen von Porticello. Er ist zu einem Ort der Trauer geworden. Anwohner und Angehörige versammelten sich dort, um der Opfer zu gedenken.