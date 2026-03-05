Ab Mitte 2026 kostet der Besuch des Kölner Doms für Touristen Eintritt. Wegen steigender Ausgaben sind die Reserven erschöpft, erklären die Verantwortlichen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kölner Dom erhebt ab zweiter Jahreshälfte 2026 Eintritt für Touristen

99 Prozent der Besucher sind Touristen, Gebühr für Betende entfällt

Seit 2019 sechs Jahre in Folge finanzielle Verluste des Doms War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Kölner Dom wird Touristen in Zukunft Eintritt kosten. Damit sollen die gestiegenen Kosten für Pflege, Schutz und den laufenden Betrieb des Doms gedeckt werden, wie das Domkapitel auf einer Pressekonferenz mitteilte.

Die Gebühr soll ab der zweiten Jahreshälfte erhoben werden und gilt für den grossen Innenraum des Doms in der westdeutschen Metropole. Für Gottesdienstbesucher und Betende sowie Mitglieder des Zentral-Dombau-Vereins bleibt der Dom demnach kostenfrei.

«Die Reserven sind in absehbarer Zeit aufgebraucht»

Ebenso gratis soll der Zugang zu Opferlichtern und zum stillen Gebet in bestimmten Bereichen bleiben. Touristen machen Dompropst Guido Assmann zufolge jedoch etwa 99 Prozent der Dom-Besucher aus. Wie hoch die sogenannte «Besichtigungsgebühr für touristische Besucherinnen und Besucher» sein wird und wie Kontrollen ablaufen, wollte das Domkapitel noch nicht mitteilen.

Eine Klausurtagung Anfang der Woche habe sich mit der Entwicklung der Wirtschaftslage des Doms befasst und ergeben, dass die gestiegenen Kosten ohne den Eintritt nicht mehr zu stemmen seien. In den kommenden Wochen soll eine Planungsphase weitere Details klären.

Zuvor war der grosse Innenraum des Doms stets kostenlos, Eintritt wurde aber bereits für die Schatzkammer oder auch den Aufstieg zur Aussichtsplattform verlangt. Nun teilte das Domkapitel mit, dass seit 2019 sechs Jahre in Folge minus gemacht wurde. Über viele Jahre hätte man das noch mit Rücklagen auffangen können. «Wir sind in die Situation gekommen, dass die Reserven des Kölner Doms auf absehbare Zeit aufgebraucht sind», erklärte Domrendant Clemens van de Ven.