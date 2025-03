1/4 Ein Schweizer wurde in Mexiko festgenommen. (Symbolbild) Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Schweizer in Mexiko festgenommen, Menschenrechtsorganisation fordert sofortige Freilassung

Festnahme erfolgte wegen fehlender Dokumente nach angeblichem Diebstahl von Pass

Marian Nadler Redaktor News

Die Menschenrechtsorganisation Digna Ochoa Human Rights Center AC fordert die sofortige Freilassung eines Schweizers (51), der am Montag an einem Kontrollpunkt der mexikanischen Einwanderungsbehörde nahe der Stadt San Martín Texmelucan de Labastida festgenommen worden war. Den Beamten soll der Mann mitgeteilt haben, dass ihm falsche Polizisten am Sonntag an der Autobahn seinen Reisepass sowie 1000 US-Dollar (878 Franken) in bar gestohlen hätten, wie «Diario Cambio» am Donnerstag berichtete. Die Festnahme erfolgte, da der Schweizer nicht über die erforderlichen Dokumente verfügte, um im Land zu bleiben.

Das Digna Ochoa Human Rights Center AV wendet sich in einem Statement an die Migrationsbehörde und die Schweizer Botschaft und fordert, dass die notwendigen Schritte unternommen werden, damit der Schweizer konsularische Hilfe in Anspruch nehmen kann. Ausserdem setzen sich die Menschenrechtler dafür ein, dass seine körperliche und psychische Unversehrtheit jederzeit gewährleistet wird.

Blick hat beim Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelenheiten (EDA) angefragt, ob es Kenntnis von dem Fall hat. Momentan ist die Anfrage noch hängig.