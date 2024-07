1/5 Zuerst lachte der Spanier Alberto, als er zwei vergessene Koffer auf der Rollbahn sah.

Natalie Zumkeller Praktikantin News

Alberto sass bereits bequem in seinem Sitz und wartete, dass das Flugzeug in Barajas, einem Bezirk in Madrid, abhob. Als er aus dem Fenster sah, fielen ihm zwei verwaiste Koffer auf dem Rollfeld auf. In einer Serie von Posts auf «X» schrieb der Spanier, dass er nicht anders konnte, als «lebhaft zu lachen», als er die beiden zurückgebliebenen Gepäckstücke sah. Ausserdem erklärte er, dass er den beiden Koffern noch zuwinken konnte, und teilte Fotos.

«Ich sagte zu meiner Tante: ‹Schau mal, die haben zwei Koffer fallenlassen›, und sie sagte: ‹Die sehen aus wie meiner und der von Oma›», so Alberto weiter. Nun darf man raten, was als Nächstes passierte.

Zwei-Kilo-Käse brutzelte bei 30 Grad

Kurz nach der Ankunft in Alicante stellte sich dann heraus: Die Koffer waren tatsächlich jene seiner Tante und Grossmutter. Was alles noch besser machte: Die Oma hatte einen über 2 Kilogramm schweren Käse im Gepäck – der bei 30 Grad in der prallen Sonne auf dem Rollfeld zurückblieb.

Wie Alberto später dann bekannt gab, konnten die beiden bereits kurz nach ihrer Ankunft in La Manga wieder mit ihren Koffern vereint werden. «Sie sind wieder zu Hause», erklärte der Spanier. Und am wichtigsten: Dem Käse ging es gut.

Dieser musste übrigens nicht alleine reisen, sondern bekam emotionalen Beistand von zwei anderen Lebensmitteln. «Eine Tüte Padrón-Paprika und zwei Chorizos, die sich zwischen den Flugzeugen in Barajas gesonnt haben», flogen zusammen mit dem ominösen Käse in den Süden Spaniens.