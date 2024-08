Regierung von Olaf Scholz ist so unbeliebt wie noch nie

Die Regierung des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz könnte bald zersplittern.

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Noch 13 Monate müsste die deutsche Ampel-Regierung – bestehend aus SPD, FDP und den Grünen – aushalten bis zu den nächsten Bundestagswahlen. Dann hätten sie es geschafft: Trotz aller Kritik an der bunten Truppe hätten sie die Legislaturperiode hinter sich gebracht. Doch ausgerechnet jetzt fällt die Kritik an den drei Parteien so heftig aus, wie nie zuvor – auch aus eigenen Kreisen.

Im grossen Sommerinterview nannte Grünen-Chef Omid Nouripour (49) die Regierung eine «Übergangskoalition». Kritik, die auf fruchtbaren Boden fällt. «Die Ampel – eine Untergangstruppe», titelte die ARD am Montag. «Wer hat endlich den Mut, das Ampel-Drama zu beenden?», fragt «Bild»-Chefredaktionsmitglied Jan Schäfer dann am Dienstag. Wie lange kann sich die Abwärtsspirale noch weiterdrehen, bis die Ampel endgültig am Boden der Tatsachen angekommen ist?