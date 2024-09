Angela Rosser Journalistin News

Die Schweizer Airline Swiss teilt in einer Mitteilung mit, dass die Flüge von Zürich nach Tel Aviv und von Tel Aviv nach Zürich annulliert werden. Der Entscheid sei eine Reaktion auf die jüngsten Ereignisse, heisst es in der Medienmitteilung am Dienstagabend. «Nach eingehender Prüfung haben wir uns dazu entschieden, die Flüge von Zürich nach Tel Aviv und zurück zu annullieren», schreibt die Fluggesellschaft.

Die Swiss-Flieger nach Tel Aviv bleiben am Boden. Foto: keystone-sda.ch

Betroffen sind die Flüge vom Mittwoch und Donnerstag, 18. und 19. September. Weiter werde die Swiss vorläufig ebenfalls den Luftraum über Israel und dem Iran meiden. Auch dies gilt für bis und mit Donnerstag, 19. September. Die Swiss beteuert, dass die Sicherheit der Passagiere und der Besatzung stets oberste Priorität habe.

Erst am Donnerstag, 5. September, nahm die Swiss den Flugbetrieb von und nach Tel Aviv wieder auf.

«Unsere Spezialistinnen und Spezialisten evaluieren alle verfügbaren Informationen, stehen in ständigem Austausch mit den zuständigen Behörden in der Schweiz und vor Ort und werden die Lage in den kommenden Tagen weiter bewerten», so die Swiss weiter. Man werde die auf den annullierten Flügen gebuchten Passagiere kontaktieren und eine kostenlose Umbuchung ermöglichen.