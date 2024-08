Senegal platziert ersten Satelliten im Weltraum

Eine Falcon-9-Rakete vor dem Start auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Auf der Kurznachrichtenplattform X schrieb Diomaye Faye, der Satellit mit dem Namen Gaindesat-1A sei am Freitagabend Schweizer Zeit von Kalifornien aus ins All geschossen worden. Fünf Jahre lang sei an der Entwicklung des Satelliten gearbeitet worden.

Laut dem öffentlich-rechtlichen senegalesischen TV-Sender RTS arbeiteten senegalesische Ingenieure mit Fachleuten des französischen Weltraumzentrums von Montpellier (CSUM) für das Projekt zusammen. Eine Falcon-9-Rakete brachte den senegalesischen Satelliten zusammen mit weiteren ins All.

Aufgabe von Gaindesat-1A ist es insbesondere, für verschiedene senegalesische Verwaltungsdirektionen Daten zu liefern. Es geht etwa eine bessere Planung der Wasserversorgung. Auch bei der Meteorologie und der Luftverkehrssicherheit soll der neue Satellit helfen.