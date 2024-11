Ariane 6 steht vor erstem kommerziellem Flug

Die neue europäische Schwerlast-Trägerrakete Ariane 6 soll im ersten Quartal 2025 zu ihrem ersten kommerziellen Flug abheben. (Archivbild) Foto: STEPHANE CORVAJA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mit der Schwerlast-Trägerrakete Ariane 6 verfügt Europa wieder über ein eigenes Lastentaxi ins All. Nach dem Jungfernflug im Juli beginnt im nächsten Jahr der geschäftliche Teil.

Die Rakete soll im ersten Quartal 2025 zu ihrem ersten kommerziellen Flug abheben. Das genaue Datum werde einige Wochen vor dem Start bekanntgegeben, teilten Ariane Group und Arianespace mit. Vorausgegangen war der Jungfernflug im Juli dieses Jahres.

Vor dem zweiten Start vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana seien noch mehrere Schritte nötig, hiess es weiter. Die Analyse von Millionen von Daten, die während des Erstflugs gesammelt wurden, sei abgeschlossen. Diese Daten bestätigen das ausgezeichnete Verhalten und die Leistungskraft der Ariane 6 und zeigten eine geringe Anzahl von Abweichungen von den Prognosen auf. Diese Abweichungen seien vollständig erfasst worden und würden derzeit behoben.

Triebwerk-Fehler korrigiert

Am Ende des Testflugs im Juli hatte eine Zündung eines der Triebwerke im oberen Teil der Rakete nicht richtig funktioniert. Dadurch war ein Teil der Rakete als Weltraumschrott im All geblieben, statt wie geplant in der Erdatmosphäre zu verglühen. Die für die Zündung benötigte Software sei korrigiert worden, teilten Ariane Group und Arianespace mit.

Die Haupt- und Oberstufe für den kommenden Flug würden zurzeit in den Werken der Ariane Group in Les Mureaux in Frankreich und in Bremen montiert. Sie würden demnächst an Bord der Canopée, eines neuartigen Frachtschiffs mit niedrigen Emissionen, nach Französisch-Guayana transportiert.

Die Ariane 6 ist das Nachfolgemodell der Ariane 5, die von 1996 bis Sommer 2023 im Einsatz war.