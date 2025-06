Das Restaurant Maido in Lima, Peru, wurde laut einem internationalen Ranking des britischen Verlags William Reed zum besten Restaurant der Welt 2025 gekürt. Das japanisch-peruanische Fusion-Restaurant begeistert mit seiner spektakulären Geschmacksverschmelzung.

«Maido» in Peru ist weltbestes Restaurant

Das japanisch-peruanische Fusion-Restaurant Maido wurde vor 16 Jahren vom Koch Mitsuharu Tsumura gegründet. Foto: The World’s 50 Best Restaurants

Das beste Restaurant des Jahres 2025 befindet sich einem internationalen Ranking zufolge in Peru. Das Lokal Maido in der peruanischen Hauptstadt Lima führt die Liste der 50 besten Restaurants der Welt an, die vom britischen Verlag William Reed veröffentlicht wurde.

Die Mittagsgäste in dem eleganten Lokal reagierten begeistert auf die Nachricht und riefen «Maido, Maido!». Das japanisch-peruanische Fusion-Restaurant wurde vor 16 Jahren vom Koch Mitsuharu Tsumura gegründet. «Die Verschmelzung von Geschmacksrichtungen im Maido ist spektakulär», sagte die 33-jährige Valentina Mora vor Ort der Nachrichtenagentur AFP.

Die beiden nachfolgenden Plätze in der Liste belegten ein baskisches Restaurant in Spanien und ein Lokal in Mexiko-Stadt.

Erstmals veröffentlicht wurde die «50 Best»-Liste 2002. Sie etablierte sich rasch als internationale Alternative zum französischen Restaurantführer «Guide Michelin». An der Abstimmung über die jährliche Rangliste der 50 besten Restaurants der Welt beteiligen sich nach Angaben der Herausgeber mehr als 1000 «unabhängige Experten», darunter Köche, Fachjournalisten und Restaurantbesitzer.

Die Liste wird immer wieder, vor allem von französischen Köchen, als intransparent kritisiert. Zugleich hat die Liste den Ruf, die neusten Trends in der Gastronomie früher zu erkennen als der französische «Guide Michelin».