Ein TikTok-Video zeigt einen Tramfahrer in Dresden, der einen Fussgänger auf den Gleisen rammt. Die Polizei ermittelt gegen beide Beteiligte wegen Nötigung im Strassenverkehr.

Darum gehts Tram-Fahrer rammt Fussgänger auf Gleisen, Video sorgt für Ermittlungen

Dresdner Verkehrsbetriebe trennen sich vom Fahrer nach Bestätigung des Vorfalls

Vorfall ereignete sich am 28. November, Polizei ermittelt gegen beide Beteiligte

Johannes Hillig Redaktor News

Entspannt läuft ein Mann mit Sonnenbrille auf den Gleisen. Hinter ihm: das Tram der Linie 7 der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Der Fahrer zögert zuerst und gibt dann Gas. Der Mann bleibt stehen. Dann passiert es: Das Tram rammt ihn! Rumms! Anschliessend geht der Mann einige Schritte und geht schliesslich zur Seite.

Das Video geht gerade auf Tiktok viral und sorgt für mächtig Wirbel. «So ein Idiot», lautet ein Kommentar zu der kurzen Szene. Ein anderer schreibt: «Ohne Worte. Echt.» Jemand anderes schreibt: «Wer von beiden ist eigentlich dämlicher?»

Polizei ermittelt gegen Fahrer und Fussgänger

Manche verteidigen den Tram-Rambo, andere können nicht verstehen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Die Szene wurde am 28. November in Dresden aufgenommen.

Der genaue Hintergrund ist unklar. Die Polizei ermittelt. «Wir kennen das Video seit Donnerstagnachmittag und ermitteln jetzt gegen beide Beteiligte. In beiden Fällen wegen Nötigung im Strassenverkehr», sagt die Polizei zu «Bild».

Das ist «unentschuldbar»

Auch die Dresdner Verkehrsbetriebe haben Kenntnis von dem Video. Die Folge: Der Tram-Fahrer wurde gefeuert. Es sei unwichtig, was zuvor vorgefallen sei. Das Verhalten des Tram-Fahrers «ist unentschuldbar und führt daher folgerichtig zu den beschriebenen Konsequenzen», so die DVB zu «Bild».

Der Fahrer soll bereits beim DVB-Sommerfest für Furore gesorgt haben, weil er ein T-Shirt mit einem rechtsextremen Hintergrund getragen haben soll.



