Darum gehts
- Österreich rätselt über mysteriösen Leichenfund einer unbekannten Frau bei Wien
- Leiche auf Stein im Bachbett sitzend gefunden, keine Anzeichen von Gewalt
- Mehrere Gegenstände könnten Hinweise auf die Identität der Toten geben
Österreich rätselt um einen merkwürdigen Leichenfund. In einem Wandergebiet nahe der Hauptstadt Wien wurde im Sommer eine Tote entdeckt, deren Körper bereits teilweise skelettiert war.
Bisher wissen die Ermittler nicht, wer die Tote sein könnte, berichtet die deutsche «Bild». Niemand kennt die Frau oder hat ihr Verschwinden gemeldet. Fast drei Monate nach dem Auffinden der Leiche am 3. August wandte sich die Polizei am Dienstag deshalb mit Fotos von Kleidungsstücken und Habseligkeiten an die Öffentlichkeit.
Sitzend im Bachbett gefunden
Die Ermittler hoffen, dass jemand die Gegenstände erkennt und die Frau so identifiziert werden kann. Denn der Fall ist mysteriös. So wurde die Leiche auf einem grossen Stein im Bachbett sitzend vorgefunden, wie die Polizei gegenüber der «Bild» sagte. Weder ihr Alter noch der Todeszeitpunkt konnten festgestellt werden.
Klar scheint immerhin, dass die Frau nicht gewaltsam ums Leben kam. Dafür gab es bei der Obduktion keine Hinweise. Doch die Todesursache ist weiter unbekannt.
Anhänger und Schlüssel könnten Hinweise liefern
Die nun gezeigten Gegenstände sind ein Anhänger mit einem Elefanten, ein Tuch, lila-weisse Schlappen und ein Schlüssel. Die etwa 1,60 Meter grosse Frau trug ein T-Shirt von Marks & Spencer und eine Stoffhose von MC-Neal.
Die Polizei in Österreich bittet um Hinweise.