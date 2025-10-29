In einem Wandergebiet nahe Wien wurde im Sommer eine bisher unbekannte Tote entdeckt. Die Polizei sucht nun mit Fotos von Kleidungsstücken und Habseligkeiten nach Hinweisen zur Identität der Frau.

1/5 In einem Waldstück nahe Wien wurde im Sommer eine tote Frau gefunden. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Bei der Toten wurden diese Schlappen gefunden. Foto: Landespolizeidirektion Niederösterreich

Darum gehts Österreich rätselt über mysteriösen Leichenfund einer unbekannten Frau bei Wien

Leiche auf Stein im Bachbett sitzend gefunden, keine Anzeichen von Gewalt

Mehrere Gegenstände könnten Hinweise auf die Identität der Toten geben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gabriel Knupfer Redaktor News

Österreich rätselt um einen merkwürdigen Leichenfund. In einem Wandergebiet nahe der Hauptstadt Wien wurde im Sommer eine Tote entdeckt, deren Körper bereits teilweise skelettiert war.

Bisher wissen die Ermittler nicht, wer die Tote sein könnte, berichtet die deutsche «Bild». Niemand kennt die Frau oder hat ihr Verschwinden gemeldet. Fast drei Monate nach dem Auffinden der Leiche am 3. August wandte sich die Polizei am Dienstag deshalb mit Fotos von Kleidungsstücken und Habseligkeiten an die Öffentlichkeit.

Sitzend im Bachbett gefunden

Die Ermittler hoffen, dass jemand die Gegenstände erkennt und die Frau so identifiziert werden kann. Denn der Fall ist mysteriös. So wurde die Leiche auf einem grossen Stein im Bachbett sitzend vorgefunden, wie die Polizei gegenüber der «Bild» sagte. Weder ihr Alter noch der Todeszeitpunkt konnten festgestellt werden.

Klar scheint immerhin, dass die Frau nicht gewaltsam ums Leben kam. Dafür gab es bei der Obduktion keine Hinweise. Doch die Todesursache ist weiter unbekannt.

Anhänger und Schlüssel könnten Hinweise liefern

Die nun gezeigten Gegenstände sind ein Anhänger mit einem Elefanten, ein Tuch, lila-weisse Schlappen und ein Schlüssel. Die etwa 1,60 Meter grosse Frau trug ein T-Shirt von Marks & Spencer und eine Stoffhose von MC-Neal.

Die Polizei in Österreich bittet um Hinweise.