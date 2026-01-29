Was hat er vor? US-Präsident Donald Trump lädt am Donnerstagabend in Weisse Haus ein, um etwas zu verkünden. Um was es geht, ist unklar.

Was will Trump im Weissen Haus verkünden?

Darum gehts Donald Trump gibt am Donnerstag eine Erklärung im Weissen Haus

Medien sind eingeladen, doch Thema bleibt unklar

Blick Newsdesk

Im offiziellen Terminkalender des US-Präsidenten Donald Trump findet sich für den Donnerstagabend (Schweizer Zeit) ein kryptischer Eintrag. «Der Präsident gibt eine Erklärung ab.» Dazu sind Medien ins Weisse Haus eingeladen. Worum es dabei geht, ist unklar.

Um 22.30 Uhr Schweizer Zeit soll es losgehen. Blick wird die Pressekonferenz tickern.