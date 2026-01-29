Was will Trump im Weissen Haus verkünden?

Darum gehts
- Donald Trump gibt am Donnerstag eine Erklärung im Weissen Haus
- Medien sind eingeladen, doch Thema bleibt unklar
- Termin steht im offiziellen Kalender des US-Präsidenten
Blick Newsdesk
Im offiziellen Terminkalender des US-Präsidenten Donald Trump findet sich für den Donnerstagabend (Schweizer Zeit) ein kryptischer Eintrag. «Der Präsident gibt eine Erklärung ab.» Dazu sind Medien ins Weisse Haus eingeladen. Worum es dabei geht, ist unklar.
Um 22.30 Uhr Schweizer Zeit soll es losgehen. Blick wird die Pressekonferenz tickern.