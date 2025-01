Rach Pike betreibt LGBTQI+-Lokal «Hier sollen queere Menschen sicher sein»

Mann und Frau - Ein anderes Geschlecht gibt es für den US-Präsidenten Donald Trump nicht. Rach Pike (39) definiert sich selber als Non-binär. Pikes Lokal «As You Are DC» ist ein LGBTQI+-Treffpunkt in der amerikanischen Hauptstadt.

Publiziert: vor 24 Minuten | Aktualisiert: vor 1 Minute