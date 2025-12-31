Wladimir Putin betont an Silvester, dass Russland seine Ziele erreichen wird. Frieden scheint fern.

Darum gehts Putin zeigt sich in Neujahrsbotschaft 2026 siegessicher im Ukraine-Krieg

Verhandlungen mit den USA und Frieden wurden nicht thematisiert

2026 begann in Kamtschatka um 13 Uhr Schweizer Zeit

Der russische Präsident Wladimir Putin (73) hat sich in seiner Neujahrsbotschaft auch nach fast vier Jahren seines Angriffskrieges gegen die Ukraine siegessicher gezeigt.

«Ich gratuliere unseren Kämpfern und Kommandanten zum beginnenden Neuen Jahr! Wir glauben an sie und an unseren Sieg», sagte Putin laut dem von Staatsmedien veröffentlichten Text der aufgezeichneten Videoansprache, die zuerst auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka im Fernsehen zu sehen war. Dort begann das Jahr 2026 um 13 Uhr Schweizer Zeit.

«Wir sind vereint in unserer aufrichtigen Liebe zu Russland»

Die Soldaten, denen die Ukraine Kriegsverbrechen vorwirft, bezeichnete Putin erneut als «Helden». «Millionen Menschen in ganz Russland – das versichere ich Ihnen sind in dieser Silvesternacht bei Ihnen. Sie denken an Sie, fühlen mit Ihnen, hoffen auf Sie. Wir sind vereint in unserer aufrichtigen, selbstlosen und treuen Liebe zu Russland», sagte Putin.

Von den Verhandlungen mit den USA über eine Beendigung des Krieges oder der Hoffnung auch vieler Russen auf Frieden war aber keine Rede in der Botschaft.

Ausgestrahlt in verschiedenen Zeitzonen

Das Land werde seine gesetzten Ziele erreichen, «für unser grosses Russland!», sagte Putin. Seine Neujahrsbotschaft wird wegen der verschiedenen Zeitzonen des flächenmässig grössten Landes der Erde jeweils um Mitternacht in den Regionen ausgestrahlt.

Als letzte gehen die Menschen in Kaliningrad an der Ostsee in Russland ins Jahr 2026 – und zwar um 23 Uhr Schweizer Zeit. Die festlich geschmückte und schillernde Hauptstadt Moskau feiert um 22 Uhr.