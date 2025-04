1/4 Papst Franziskus ist am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Foto: Vandeville Eric/ABACA

Blick Newsdesk

vor 14 Minuten vor 14 Minuten Sarg erreicht den Petersdom Der Leichnam von Papst Franziskus und die Prozession haben soeben den Petersdom erreicht. 1:37 In der Casa Santa Marta: Hier erreicht der Sarg den Petersdom Foto: keystone-sda.ch vor 16 Minuten vor 16 Minuten Ihre Tochter wurde von Papst Franziskus getauft Auch eine Familie aus Toulouse nimmt Abschied von Papst Franziskus. Weinend erzählt die Mutter der Blick-Reporterin vor Ort, dass die 13-jährige Tochter von Franziskus getauft wurde. Sie ist zugleich traurig und dankbar, dass sie per Zufall in Rom sind und sich vom Oberhaupt der Katholiken verabschieden können. vor 26 Minuten vor 26 Minuten Prozession tritt auf Petersplatz ein Zehntausende haben sich versammelt, um Papst Franziskus die letzte Ehre zu erweisen. Mittlerweile ist die Prozession auf dem Petersplatz eingetroffen. Die Stimmung ist ruhig und unendlich traurig, wie die Blick-Reporterin vor Ort beobachtet. Foto: AFP vor 39 Minuten vor 39 Minuten Der Sarg des Papstes wird hinausgetragen Wir haben soeben die ersten Bilder des Sarges von Papst Franziskus vor der Casa Santa Marta gesehen. Der Sarg wird von Stangenträgern getragen und wie zu Lebzeiten von der Schweizer Garde eskortiert. Die Kirchenglocken läuten und der Psalm 115 wird von einem Chor gesungen. vor 44 Minuten vor 44 Minuten Prozession hat begonnen Die Prozession in Rom hat begonnen. Auf dem Petersplatz haben sich bereits Tausende Menschen zusammengefunden, um dieser beizuwohnen. Foto: keystone-sda.ch Foto: AFP vor 56 Minuten vor 56 Minuten Prozession startet bald Die Schweizergarde bereitet sich darauf vor, den Sarg von Papst Franziskus in den nächsten Minuten von der Casa Santa Marta in den Petersdom zu überführen. Davor wird Kardinal Kevin Farrell, der Camerlengo, ein Gebet sprechen. 08:13 Uhr 08:13 Uhr Erste Gläubige schon auf dem Petersplatz Auf dem Petersplatz in Rom warten Gläubige darauf, dass der gestorbene Papst Franziskus für die öffentliche Aufbahrung in den Petersdom gebracht wird. Die ersten Menschen wurden um kurz nach 7.30 Uhr auf den Platz gelassen. 07:47 Uhr 07:47 Uhr Papst Franziskus wird im Petersdom aufgebahrt Heute Mittwoch ab 9 Uhr wird der Sarg von Papst Franziskus von der Kapelle in der Residenz Santa Marta in einer kleinen Prozession in den Petersdom gebracht, gefolgt von einem Gottesdienst. Gläubige können ab 11 Uhr Abschied nehmen. Blick berichtet vor Ort. Ende des Livetickers

Die Welt trauert um Papst Franziskus. Der Pontifex ist am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Bis Freitag haben Menschen nun die Möglichkeit, Franziskus in der wichtigsten Basilika des Vatikans, dem Petersdom, noch einmal zu sehen – und Abschied zu nehmen. Danach wird der Sarg verschlossen.

Am Samstag steht die Trauerfeier auf dem Petersplatz an. Viele internationale Spitzenpolitiker wie US-Präsident Donald Trump, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, UN-Generalsekretär António Guterres und der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz haben ihr Kommen angekündigt. Im Anschluss steht die Beisetzung des Papstes in der Basilika Santa Maria Maggiore ausserhalb des Vatikans an.

Kleine Prozession

Zuvor wollen Zehntausende Menschen Franziskus im Petersdom die letzte Ehre erweisen. Dazu wird der Sarg um neun Uhr von der Kapelle in der Residenz Santa Marta in einer kleinen Prozession in den Petersdom gebracht. Dort folgt dann zunächst ein Gottesdienst – um elf Uhr öffnen die Türen für die Gläubigen.

Der gebürtige Argentinier wird, anders als etwa der emeritierte Papst Benedikt XVI. im Januar 2023, nicht auf einem Katafalk, einer hohen Bahre, zu sehen sein, sondern in einem einfachen Holzsarg. Ausserdem wird neben dem Sarg nicht der päpstliche Bischofsstab als Herrschaftssymbol liegen.

Herausforderung für Sicherheitsbehörden

Bislang konnten nur wenige Menschen – darunter Kurienmitglieder, Kardinäle und am Dienstagabend auch Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella – persönlich von Franziskus im Gästehaus Santa Marta Abschied nehmen.

Die Stadt Rom und Italiens Ordnungs- sowie Sicherheitsbehörden stehen angesichts des erwarteten Ansturms von Gläubigen und den vielen Staatsgästen vor einer logistischen Mammutaufgabe. Wegen des Heiligen Jahres 2025 ist Rom in der Osterwoche noch voller als sonst. Nach Schätzungen halten sich etwa eine Million Touristen und Touristinnen in der italienischen Hauptstadt auf.

Zwei Kardinäle sagten Nachfolge ab

Nach den Trauerfeiern rückt das Konklave in den Fokus, das Anfang Mai beginnen dürfte. Eigentlich sind 135 Kardinäle unter 80 Jahren zur Wahl des neuen Papstes berechtigt. Allerdings sagten zwei Kardinäle – der emeritierte Erzbischof von Valencia, Antonio Cañizares (79), und der emeritierte Erzbischof von Sarajevo, Vinko Puljic (79) – aus gesundheitlichen Gründen bereits ab.

Die Wahlgänge sind geheim. Das Konklave kann nach wenigen Stunden vorbei sein, aber auch Tage dauern. Ein Zeitlimit gibt es nicht. Zur Wahl benötigt der neue Pontifex eine Zweidrittelmehrheit. Wenn er gewählt ist, steigt aus einem Schornstein weisser Rauch auf. Bis dahin ist der Rauch schwarz.