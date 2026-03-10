DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Priester Shay Cullen setzt sich gegen Kindermissbrauch ein
Priester setzt sich für Kinder ein
«Sexualstraftäter wollten mich zum Schweigen bringen»
Priester Shay Cullen, der ursprünglich aus Irland kommt, setzt sich seit Jahren auf den Philippinen gegen Kindermissbrauch ein.
Publiziert: vor 5 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
News Ausland
0:58
Spektakuläre Aufnahmen
So sieht es aus, wenn ein Tornado über dich fegt
0:49
Nach wilder Verfolgungsjagd
Nackter Deutscher wird von Thai-Polizei getasert
0:40
Video zeigt Unglücksort
Militärmaschine mit Geld an Bord in El Alto abgestürzt
0:53
Wie aus dem Nichts
Riesen-Krater verschluckt Autos in US-Stadt
1:18
In der Villa herrscht Chaos
Hier erlebte Drogenboss «El Mencho» seine letzten Stunden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen